In corsia emergenza A/1, via 3 patenti

(ANSA) - FIRENZE, 23 LUG - Viaggiavano in corsia d'emergenza per evitare la coda che si era formata a causa dei lavori di ripristino della carreggiata dopo un incidente, questa mattina in A/1 all'altezza di Scandicci (Firenze), ma sono stati sorpresi dalle pattuglie della polizia stradale. Per i tre automobilisti è scattato il ritiro della patente, che sarà sospesa fino a sei mesi. Sempre questa mattina, lungo il tratto fiorentino dell'A/1 la polstrada ha sorpreso due conducenti di tir che avevamo manomesso la scatola nera dei mezzi pesanti usando delle calamite, in modo da poter guidare senza rispettare i tempi di riposo. Entrambi sono stati sanzionati con una multa da 1.600 euro e le patenti sono state ritirate.