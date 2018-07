Fulmine provoca incendio nel Grossetano

(ANSA) - MANCIANO (GROSSETO), 23 LUG - Sarebbe stato un fulmine la causa di un incendio che ha interessato un'abitazione in località Campigliola, nel comune di Manciano (Grosseto). Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta alle 3 della notte per domare le fiamme che erano molto estese, proprio nel momento in cui era in corso un fortissimo temporale. Il fulmine avrebbe colpito un quadro elettrico e abbattuto un albero nel cortile dell'abitazione. L'incendio ha interessato due stanze dell'immobile, il ripostiglio e il locale lavanderia. Gli inquilini sono stati fatti uscire dall'abitazione a scopo precauzionale. Sul posto anche i carabinieri. Nella notte sono andati a fuoco anche due container a Monte Argentario, usati per rimessaggio agricolo.