App per scoprire tesori d'arte Casentino

(ANSA) - FIRENZE, 23 LUG - "Un'applicazione per scoprire, muovendosi sul territorio del Casentino, le opere d'arte e le storie legate al culto dell'Annunciazione. E' la novità introdotta da un progetto dell'Unione dei Comuni montani del Casentino che, insieme al portale Weglint, ha costituito una vera e propria guida per smartphone e tablet dei capolavori dell'arte del territorio. Dalla Pieve di Santa Maria Assunta a Stia, a Chiusi della Verna, fino alla Basilica di San Francesco, ad Arezzo; da Bicci di Lorenzo ad Andrea della Robbia e a Piero della Francesca: chi viaggia nel Casentino, potrà ricevere la segnalazione del luogo d'interesse più vicino e approfondire la conoscenza capolavori del territorio. "L'Annunciazione, il capodanno toscano, fino al 1750 era la data dell'inizio dell'anno", ha ricordato il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani. L'app Weglint, che sfrutta la geolocalizzazione per mostrare video relativi ai vari luoghi di interesse, è disponibile gratuitamente sia per sistemi Android che Ios.