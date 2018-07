Scontro tra 2 moto, 1 morto e uno grave

(ANSA) - PIEVE SANTO STEFANO (AREZZO), 21 LUG - Un uomo è morto per le gravi ferite riportate in uno scontro tra due moto, avvenuto poco prima delle 12.30 sul valico dello Spino, nel comune di Pieve Santo Stefano (Arezzo). Gravemente ferita un'altra persona. Nell'incidente una delle due moto ha anche preso fuoco. Ad accertare le cause saranno i carabinieri intervenuti sul posto insieme al 118 e ai vigili del fuoco.

Inutili i soccorsi per uno dei due, mentre il secondo, secondo quanto appreso, sarebbe grave anche se cosciente ed è stato attivato l'elisoccorso Pegaso per il suo trasferimento in ospedale.