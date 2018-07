Nardella ha incontrato nuovo prefetto

(ANSA) - FIRENZE, 21 LUG - Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha dato il benvenuto, oggi pomeriggio in Palazzo Vecchio, al nuovo prefetto Laura Lega. Si tratta del primo incontro ufficiale, alla vigilia dell'insediamento, previsto per lunedì prossimo, del prefetto chiamato a sostituire Alessio Giuffrida. Il giorno della nomina il sindaco aveva telefonato alla neo prefetto per congratularsi e augurare buon lavoro.

All'incontro era presente anche la vicesindaca Cristina Giachi.

"È stato un incontro piacevole e fruttuoso nel corso del quale abbiamo già avuto occasione di trattare le priorità della città - dichiara il sindaco Nardella -. Sono sicuro che inizieremo immediatamente una collaborazione concreta ed efficace nel territorio comunale. Auguro al nuovo prefetto buon lavoro".