Maltempo: tromba d'aria in Versilia

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 21 LUG - Una tromba d'aria, nel primo pomeriggio, ha investito la Versilia mettendo a soqquadro alcuni stabilimenti balneari a Forte dei Marmi (Lucca), Lido di Camaiore (Lucca) e lungo la costa. Nelle acque in Darsena a Viareggio (Lucca) sono state colte di sorpresa da un mulinello alcune piccole imbarcazioni a vela partite dal club Velico di Marina di Pietrasanta (Lucca) e sulle quali si trovavano circa 20 persone tra adulti e bambini. La capitaneria di porto di Viareggio che è intervenuta ha confermato che si trattava di dieci piccole barche a vela (tipo optimist) e di un gommone con a bordo alcuni istruttori e bambini di età compresa tra gli otto e i dieci anni. Un uomo è rimasto lievemente ferito al labbro ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia per essere medicato. Diversi degli occupanti delle imbarcazioni sono finiti in mare: a soccorrerli sia i militari della capitaneria che alcuni bagnini partiti dalla spiaggia.