Maltempo: codice giallo fino a domenica

(ANSA) - FIRENZE, 21 LUG - Condizioni di instabilità, con possibilità di temporali, grandinate e forti colpi di vento per il pomeriggio di oggi e nella giornata di domani, domenica 22 luglio. Lo comunica la Sala operativa della Protezione civile regionale, che ha emesso un avviso di vigilanza con codice giallo, valido soprattutto per il nord della Toscana, dalle 12 di oggi fino alle 24 di domani, domenica.

Nella giornata di oggi sono possibili temporali a carattere isolato nel pomeriggio, sulle zone settentrionali della regione.

Grandinate e forti colpi di vento solo occasionali. Domani, domenica, temporali a carattere isolato, più probabili tra la mattina e il pomeriggio, sempre sulle zone settentrionali della regione. Durante i temporali, possibili forti colpi di vento e grandinate. La tendenza è quella di condizioni di più diffusa instabilità per lunedì 23, con successivo miglioramento.