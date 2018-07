Export: Aleotti, noi non esposti in Usa

(ANSA) - FIRENZE, 19 LUG - "Anche se noi non siamo direttamente esposti in maniera importante negli Stati Uniti, certamente le politiche dei dazi sono politiche dannose". Lo ha detto Lucia Aleotti, membro del board di Menarini, rispondendo ai giornalisti che la interpellavano sui rischi di una politica di dazi da parte degli Usa. Secondo Aleotti, che ha parlato a margine di una serata legata al premio 'Fair play Menarini', i dazi "vanno a creare degli effetti domino in tutti i settori che danneggiano alla fine tutti, anche se in maniera non diretta.

Persone che lavorano con noi possono avere conseguenze familiari, fornitori, tutta la struttura delle aziende italiane riteniamo che possa essere danneggiata. Speriamo ovviamente che ci possano essere dei ripensamenti".