Scontro auto-moto,un morto nel Livornese

(ANSA) - SUVERETO(LIVORNO), 17 LUG - Un motociclista cinquantenne è morto in un incidente stradale avvenuto stamani nel comune di Suvereto, nel Livornese. Secondo quanto spiegato dalla polstrada, intervenuta per i rilievi, la vittima si è scontrata con un'auto. Accertamenti in corso sulla dinamica.