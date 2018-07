Sciopero 21/7 aeroporti Firenze e Pisa

(ANSA) - FIRENZE, 17 LUG - Coinvolge anche il personale degli aeroporti di Firenze e Pisa lo sciopero nazionale di 24 ore nei trasporti proclamato da Cub trasporti per il 21 luglio.

Lo rende noto Toscana Aeroporti, società di gestione dei due scali toscani, spiegando che a causa dello sciopero "potranno essere possibili modifiche alla normale attività operativa". Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti Toscana aeroporti invita i passeggeri a consultare i siti internet degli scali di Firenze e Pisa alla pagina 'voli in tempo reale' o a contattare la propria compagnia aerea.

In occasione dello sciopero saranno comunque assicurati, prosegue la società, "tutti i voli di Stato, umanitari e di emergenza, nonché il trasporto di medicinali, merci deperibili, animali vivi e/o generi qualificati come di prima necessità per il rifornimento delle popolazioni e la continuità delle attività produttive".