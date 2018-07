Mezzo mln euro falsi in auto, denunciati

(ANSA) - MONTE SAN SAVINO (AREZZO), 16 LUG - Trasportano 550mila euro in banconote false, padre e figlio di 51 e 26 anni originari di Torre Annunziata (Napoli), denunciati dalla polizia stradale di Arezzo. I due, a bordo di un'auto di grossa cilindrata con targa croata, stavano trasportando più di mezzo milione di euro in contanti. E' accaduto lo scorso sabato notte, sull'A1, tra i caselli di Monte San Savino e Arezzo, dove l'auto è stata fermata all'interno dell'area di servizio di Badia al Pino da una pattuglia di Arezzo. Durante il controllo i poliziotti hanno scoperto, sotto il pianale del portabagagli, otto pacchetti avvolti dal cellophane, che contenevano numerose mazzette di denaro, per un totale di 550mila euro.