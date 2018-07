Livorno, arrivano Kozak e Dainelli

(ANSA) - LIVORNO, 16 LUG - Altri due colpi di mercato per il Livorno sono arrivati alla corte del tecnico Cristiano Lucarelli. Oggi la società toscana ha presentato ufficialmente un nuovo attaccante, il ceco Libor Kozak e un difensore, l'esperto Dario Dainelli. La società ha annunciato di aver acquistato entrambi a titolo definitivo. Kodak, 29/enne, lo scorso anno era al Bari in serie B, mentre Dario Dainelli, 39 anni, lo scorso anno era in forza al Chievo Verona in serie A.