Fiamme in galleria stazione Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 16 LUG - Allarme alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze per un incendio scaturito nei locali seminterrati dove c'è la galleria dei negozi. Le fiamme, secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco hanno interessato le batterie del gruppo statico di continuità che serve proprio i negozi sotto la stazione. A creare i maggiori disagi non è stato il rogo, subito spento dai pompieri chiamati intorno alle 3.00, ma il fumo che è salito fino al piano terra. Durante le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno interdetto il traffico pedonale, ma non quello ferroviario, all'interno della stazione e soprattutto l'ingresso sul lato di via Alamanni: i passeggeri potevano comunque entrare dagli altri ingressi. Nessun problema per le persone né danni alle strutture della stazione. Sul posto anche la polizia ferroviaria, la polizia municipale, personale di Trenitalia e di Gest, la società che gestisce la tramvia e che alle 5.48 ha fatto partire, regolarmente, la nuova linea per Careggi.