Chiusure notturne in Fi-Pi-Li

(ANSA) - FIRENZE, 16 LUG - Chiusure notturne, dalle 22 alle 6, tra il 16 e il 20 luglio, di alcuni tratti della superstrada Firenze-Pisa-Livorno a causa di lavori di asfaltatura in direzione Firenze tra gli svincoli di Montelupo e Ginestra e in direzione Mare tra gli svincoli di Empoli Centro ed Empoli Ovest.

Il programma diffuso dalla Metrocittà è il seguente: chiusura della carreggiata in direzione Firenze tra gli svincoli di Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina, dalle 22 del 16 alle 6 del 17 e dalle 22 del 17 alle 6 del 18 luglio; chiusura della carreggiata in direzione Mare tra gli svincoli di Empoli Centro ed Empoli Ovest, dalle 22 del 18 alle 6 del 19; chiusura della carreggiata in direzione Firenze tra gli svincoli di Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina, dalle 22 di giovedì 19 alle 6 del 20 luglio.