Trattore si ribalta, pensionato muore

(ANSA) - CIVITELLA IN VALDICHIANA (AREZZO), 15 LUG - Un uomo è morto stamani sotto il trattore che si è ribaltato durante un lavoro nei campi. E' successo nell'Aretino. La vittima si chiamava Enrico Gori, aveva 70 anni ed era un pensionato. Stava lavorando con il trattore in un terreno vicino a casa, a Ciggiano di Civitella in Valdichiana (Arezzo) quando intorno alle 10, per cause da accertare, ha perduto il controllo del mezzo che poi si è ribaltato finendo per schiacciarlo. Sul posto è arrivato il 118 ma ogni soccorso è risultato inutile.

Accertamenti sulle cause dell'incidente da parte dei carabinieri intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco.