Tramvia: Nardella, 1/a corsa T1 all'alba

(ANSA) - FIRENZE, 15 LUG - "Domani, lunedì 16 luglio parte la nuova linea T1 Leonardo della #tramvia. La prima corsa dalla fermata De André sarà alle 5.38, mentre quella da Careggi alle 6.24. Vi aspetto per l'inaugurazione, domattina alle 9.30 davanti a Careggi! Per tutti gli altri buon viaggio!". Così anche oggi, su Fb, il sindaco di Firenze Dario Nardella rinnova l'annuncio per l'avvio della linea T1 della tramvia, previsto domani, invitando all'inaugurazione ufficiale la mattina a Careggi.