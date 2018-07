Maltempo:giù piante, stop treni Faentina

(ANSA) - FIRENZE, 15 LUG - Il maltempo abbattutosi sul Mugello già oggi pomeriggio, rispetto alle previsioni che lo davano in arrivo per domani, ha causato anche lo stop di tre treni sulla linea Fs Faentina, con 180 persone totali a bordo.

Motivo, la caduta di piante sui binari durante i temporali. La ferrovia, spiegano le Fs, è rimasta interrotta tra le 19 e le 20.45 tra le stazioni di Ronta e Borgo San Lorenzo fino al ripristino della linea. Due convogli sono stati fermati nella stazione di Ronta, un terzo in quella di Borgo. Nessun disagio, a parte l'attesa che venissero liberati i binari dalla vegetazione, risulta al momento per i viaggiatori per i quali, comunque è scattato il protocollo di assistenza previsto per circostanze come queste da parte della Città Metropolitana di Firenze e delle stesse Fs.