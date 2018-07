Maltempo: Toscana; domani codice giallo

(ANSA) - FIRENZE, 15 LUG - In arrivo condizioni meteo di instabilità sul centro-nord della penisola con rovesci, temporali e conseguente calo termico che interesserà anche la Toscana tra la seconda parte di domani, lunedì 16 luglio, e le prime ore di martedì 17 luglio. Ne informa una nota della Regione Toscana. Per questo la Sala operativa unica della protezione civile regionale (Soup) ha emesso un codice giallo su tutte le province della regione a partire dalle ore 15 fino alla mezzanotte di domani lunedì 16 luglio.

Di seguito i fenomeni attesi secondo la protezione civile della Regione Toscana: - Pioggia: domani, lunedì, peggioramento dal pomeriggio ed in particolare nel corso della sera: rovesci e temporali, sparsi e di difficile localizzazione, saranno possibili ovunque.

- Temporali: per il pomeriggio di oggi, domenica, possibili isolati temporali in Appennino; grandinate e colpi di vento solo occasionali. Domani, lunedì, possibili forti temporali, di difficile localizzazione, ma possibili ovunque, a partire dalla seconda parte del pomeriggio fino alle prime ore di dopodomani, martedì; possibilità di forti colpi di vento e grandinate.(ANSA).