Tour: giuria retrocede Greipel e Gaviria

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - La giuria del Tour de France ha deciso di retrocedere (per reciproche scorrettezze) agli ultimi posti del primo gruppo Andrè Greipel e Fernando Gaviria per volata scorretta ad Amiens Metropole dove si è oggi conclusa l'8/a tappa. In virtù di questa decisione, sul podio di giornata sono quindi saliti Peter Sagan e John Degenkolb.