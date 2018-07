Spray urticante a volto e ruba catenina

(ANSA) - FIRENZE, 14 LUG - Due giovani di 23 e 28 anni, fiorentini. intorno alle cinque di questa mattina, sono stati avvicinati in via Alfani da uno sconosciuto, probabilmente extracomunitario, che dopo avergli spruzzato dello spray orticante al volto, ha rubato la catenina d' oro che indossava il 23enne, per poi dileguarsi a piedi per le vie limitrofe. Le vittime sono state trasportate presso l'ospedale di Santa Maria Nuova per accertamenti. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Firenze.