Gioca a guerra simulata e cade, ferito

(ANSA) - TERRANUOVA BRACCIOLINI(AREZZO), 14 LUG - Ventunenne si ferisce cadendo dal tetto di un albergo diroccato a Terranuova Bracciolini. Secondo una prima ricostruzione il giovane stava giocando alla guerra simulata con un gruppo di amici quando sarebbe salito sul tetto di un vecchio albergo ormai in pessime condizioni che non ha retto il peso. Sul posto il 118 che ha allertato l'elisoccorso Pegaso. Il giovane ha riportato diverse fratture che saranno valutate in un centro specializzato. Sul posto i carabinieri per far chiarezza sull'incidente.