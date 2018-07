Angela cittadino onorario di Montelupo

(ANSA) - MONTELUPO F.NO (FIRENZE), 14 LUG - Il Comune di Montelupo Fiorentino (Firenze) ha conferito oggi la cittadinanza onoraria al giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela.

La cerimonia si è tenuta in due parti, con un consiglio comunale aperto al mattino e una conferenza pubblica il pomeriggio dedicata al tema dell'astronomia. Nell'occasione è stato inaugurato il nuovo osservatorio astronomico di San Vito in Fior di Selva. Alla posa della prima pietra, nel 2003, Piero Angela era presente. "Non potevo non mancare - commenta Angela - e ho promesso al gruppo astrofili che quando verrà inaugurato il nuovo telescopio tornerò sicuramente". Nell'occasione ha parlato anche del rapporto tra i giovani e la scienza. "Riusciamo ad avvicinarli solo spiegandola - ha detto -. La scienza sarà uno degli elementi fondamentali in un epoca sia piena di problemi che di opportunità".