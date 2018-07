Tramvia: lunedì parte linea 'Leonardo'

(ANSA) - FIRENZE, 13 LUG - Al via lunedì 16 luglio a Firenze la nuova linea della tramvia dalla stazione all'ospedale di Careggi. In pratica, la tratta già in funzione, che copre il tragitto tra il comune di Scandicci e la stazione, non si fermerà più a Santa Maria Novella, ma proseguirà nel percorso che dalla piazza conduce a Careggi, chiamato 'linea 3' durante i lavori. Ci sarà dunque un'unica linea, che si chiamerà Leonardo e sarà lunga 11,5 chilometri e 26 fermate. L'inaugurazione ufficiale è prevista nella mattinata alle 9.30 al capolinea di Careggi. Per le prime due settimane, il servizio nel tratto stazione-Careggi sarà gratuito. Dal 21 luglio, inoltre, ci saranno significativi cambiamenti delle linee Ataf lungo l'area coperta. La linea T1 Leonardo collegherà Villa Costanza a Careggi Ospedale con un tempo di percorrenza di 40 minuti. La frequenza sarà di 4 minuti e 20 secondi e le corse 500 al giorno. Si stimano 20 milioni di passeggeri all'anno.