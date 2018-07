Nautica:Gruppo Gavio, varato CCN Freedom

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Ai cantieri CCN di Avenza (Varrara) si è svolto alla presenza del suo armatore il varo di "Freedom", imbarcazione di 27 metri fully custom acquistata e disegnata dallo stilista Roberto Cavalli in collaborazione con il designer ed amico Tommaso Spadolini. Si tratta di uno yacht da diporto veloce avente lunghezza massima 27 metri con scafo e sovrastruttura in alluminio che può raggiungere i 40 nodi di velocità massima grazie a 3 idrogetti.

Con "Fuoriserie" si amplia l'offerta del cantiere carrarino.

L'imbarcazione sarà presentata in anteprima mondiale al prossimo Monaco Yacht Show. La linea Fuoriserie segna l'ingresso di CCN nel mondo delle costruzioni one-off, progetti unici che rispondono alle richieste di massima personalizzazione del cliente. CCN è dal 2011 proprietà del Gruppo Gavio insieme ai marchi Baglietto e Bertram.