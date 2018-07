Diamanti torna a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 13 LUG - Alessandro Diamanti torna da oggi a vestire la maglia del Livorno. La notizia era nell'aria da qualche giorno ma poco fa è stata ufficializzata dalla società amaranto. Il giocatore ha raggiunto l'accordo con il presidente Aldo Spinelli e dunque sarà subito a disposizione del tecnico Cristiano Lucarelli che da ieri è al lavoro con la squadra al raduno del Centro Coni di Tirrenia, in attesa della partenza prevista per domani per il ritiro di Fiumalbo (Modena).