Deltaplano giù per guasto, grave pilota

(ANSA) - CASTELFIORENTINO (FIRENZE), 13 LUG - Soccorso, stasera, un uomo di 75 anni caduto col deltaplano nella campagna di Castelfiorentino (Firenze) mentre si stava esercitando nel volo. L'incidente è stato nella zona di via del Rio Morto di Sotto dove sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Il 118 ha attivato un intervento in codice rosso. Secondo prime informazioni, il velivolo ultraleggero, di tipo artigianale, ha tentato di effettuare un atterraggio di emergenza in un campo.

Una manovra che sembra dovuta ad un'avaria al motore.

Nell'atterraggio il pilota, che abita a Castelfiorentino, ha avuto dei traumi ed è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di Empoli (Firenze) ma non è in pericolo di vita.

Accertamenti in corso per stabilire le cause.