A Pisa le Madonne di Lomi Gentileschi

(ANSA) - PISA, 13 LUG - L'Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con la Galleria nazionale dell'Umbria e con la Libera accademia di Studi Caravaggeschi, organizza dal 19 luglio al 19 settembre al museo delle Sinopie di Pisa, la mostra "Un capolavoro ritrovato di Orazio Lomi Gentileschi. La Madonna in adorazione del Bambino". L'esposizione è curata di Pierluigi Carofano e si avvale di un comitato scientifico composto da Raymond Ward Bissel e Marco Pierini.

La mostra vuole "presentare al grande pubblico 'La Madonna in adorazione del Bambino', un dipinto poco conosciuto di Orazio Lomi Gentileschi (Pisa 1562-Londra 1639), noto alle cronache per essere il padre di Artemisia, mettendolo in relazione con la 'Santa Cecilia che suona la spinetta' della Galleria Nazionale dell'Umbria e con la 'Madonna con Gesù Bambino addormentato' dipinta da Lomi Gentileschi in collaborazione con il figlio Francesco".