Bimba 7 mesi ricoverata per meningite B

(ANSA) - PISTOIA, 12 LUG - Una bambina di 7 mesi, del Pistoiese, è stata ricoverata in prognosi riservata dopo essere stata colpita da meningite di tipo B. La piccola, nata a dicembre scorso, è stata portata da Pistoia al pediatrico Meyer.

Fonti ospedaliere spiegano che le sue condizioni sono stabili e che la prognosi è riservata per le prime 48 ore.

A rendere noto il caso è stata la Asl Toscana centro alla cui igiene pubblica è stato notificato per avviare gli accertamenti, già in corso, per individuare le persone che hanno avuto contatti stretti con la piccola per sottoporle a profilassi.