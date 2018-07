Balle di fieno in fiamme nel Livornese

(ANSA) - SUVERETO (LIVORNO), 12 LUG - Incendio di balle di fieno in un'azienda agricola nel comune di Suvereto (Livorno), in località Valdicciola: sul posto intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Piombino. L'intervento è tuttora in corso e il rogo già domato ha interessato circa 150 rotoballe di paglia che si trovavano in un campo.