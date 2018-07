Tenta uccidere a coltellate vicino,grave

(ANSA) - FIRENZE, 11 LUG - Ha tentato di uccidere il vicino dopo un nuovo alterco colpendolo con un coltello a organi vitali come milza, polmoni, fegato, più muscoli e anche alle braccia. I carabinieri lo hanno arrestato per tentato omicidio. E' successo a Figline Valdarno (Firenze) la notte scorsa dove il 118 è intervenuto per soccorrere un 50enne del posto trovato a terra in una pozza di sangue con l'addome e il torace 'aperti' da almeno due coltellate. Il 50enne è in pericolo di vita e nella notte è stato sottoposto a un complesso e prolungato intervento chirurgico all'ospedale Serristori. I carabinieri hanno arrestato nella sua abitazione l'aggressore, un napoletano di 49 anni trovato ancora con le scarpe e la canottiera sporche di sangue. Trovata anche l'arma usata, un coltello da cucina con lama di 21 centimetri: era stato in parte ripulito e nascosto in un cassetto. Il coltello è stato sequestrato.

Tra i 2 ci sono stati negli ultimi tempi diversi alterchi, anche accesi, per motivi di vicinato.