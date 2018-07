Nasconde 1/2kg eroina in auto, arrestato

(ANSA) - MASSA CARRARA, 11 LUG - Aveva nascosto oltre mezzo chilo di eroina sotto il sedile di una Ford Fiesta, prestatagli dalla sua compagna ma è stato scoperto dagli agenti della polstrada di Massa Carrara che lo hanno arrestato. Originario di Pontremoli, già noto agli agenti, è stato visto in un'area di servizio sull'A/15, insieme a un nordafricano. I poliziotti si sono insospettiti e quando è ripartito hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere, per avere il numero di targa della Ford e risalire anche all'identità dello straniero.

Dopo qualche ora l'auto è stata intercettata e fermata vicino al casello di Pontremoli. Nel corso della perquisizione è spuntata l'eroina, chiusa con il cellophane e mischiata a chicchi di caffè. A casa gli investigatori hanno trovato un bilancino e più dosi di cocaina e hashish, pronte da smerciare. Lo spacciatore ha provato a giustificarsi dicendo che stava attraversando un periodo difficile e che lo stipendio da imbianchino non gli bastava più, ma è stato arrestato.