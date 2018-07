Investiti a Livorno, un morto e 1 grave

(ANSA) - LIVORNO, 9 LUG - Due uomini, entrambi di 75 anni, sono stati investiti intorno alle 9.00 sul lungomare di Livorno, in viale Italia. Entrambi in gravi condizioni sono stati trasportati al pronto soccorso dove uno, Carlo Ria, è morto poco dopo per le gravi ferite. L'altro 75enne è stato invece ricoverato in rianimazione. L'automobilista alla guida della vettura che ha colpito i due anziani si è subito fermato. Sul posto, oltre alle ambulanze inviate dal 118, la polizia municipale per i rilievi.