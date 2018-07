Su Instagram contest #restateintoscana

(ANSA) - FIRENZE, 7 LUG - Per chi vuole raccontare la sua estate in Toscana attraverso uno scatto, la Regione ha aperto, sul suo canale Instagram, un contest fotografico. L'hashtag da utilizzare è #restateintoscana. Tutte le settimane sul profilo Instagram della Regione Toscana sarà pubblicato lo scatto più curioso e significativo, menzionando il fotografo e indicando il luogo in cui è stata fatta la foto. C'è tempo fino al 16 settembre. Al termine del contest, un sondaggio eleggerà l'immagine estiva più rappresentativa della Toscana. Le foto potranno essere condivise o pubblicate sui canali social ed eventualmente sui siti web di Regione Toscana anche successivamente, naturalmente l'autore della fotografia sarà sempre citato o menzionato, spiega una nota della Regione.