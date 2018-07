Saldi: partenza positiva in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 7 LUG - "L'arrivo del caldo e l'innalzamento delle temperature hanno influenzato in positivo l'avvio dei saldi estivi", che hanno fatto registrare "una buona partenza soprattutto nelle città a forte vocazione turistica e lungo la zona costiera". Così Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana, commenta la partenza dell'operazione saldi estivi. In particolare, anche secondo Confcommercio, sono partiti bene quelli del settore abbigliamento e moda, e quelli dei cellulari. Meglio nelle città, un po' meno nei centri minori.

Subito 'pienone' anche negli outlet di Barberino ("sopra ogni aspettativa") e della Valdichiana ("+10% rispetto alle presenze dello scorso anno"), anche per la presenza di turisti arrivati anche da lontano, ai Gigli e negli altri centri commerciali.

"Sarà, comunque, necessario aspettare la prossima settimana ed il prossimo weekend per avere un quadro generale più chiaro", spiega ancora Gronchi.