Ornitottero di Leonardo in mattoni Lego

(ANSA) - FIRENZE, 7 LUG - Visibile a Firenze un modello di ornitottero di Leonardo da Vinci realizzato con 426 mattoncini del Lego. Il pezzo sarà esposto dal 10 luglio nella chiesa di Santo Stefano al Ponte nell'ambito di 'Da Vinci Experience', mostra multimediale in corso fino al 7 ottobre. L'ornitottero con elementi 'ufficiali' del Lego sarà funzionante. Lo ha costruito sul posto Jacob Sadovich, appassionato americano dell'Idaho, che nella vita fa lo sceneggiatore e ha l'hobby delle costruzioni in Lego. Sadovich sarà a Firenze il 10 luglio proprio per costruire 'in diretta' l'ornitottero seguendo il dettagliato studio di Leonardo. Sadovich con questa 'macchina' ha già vinto il premio come miglior scultura alla Lego Convention Brickslopes di Orem, Utah. Ma cos'è l'ornitottero? Tra il 1485 e il 1490 Leonardo studiò a fondo il volo degli uccelli e disegnò alcuni modelli di 'ornitottero', macchina con due grandi ali membranose che l''aviatore' a bordo avrebbe azionato grazie a leve e pedali.