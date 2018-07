Delegati Slow Food in maglietta rossa

(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 7 LUG - Anche i 600 delegati di Slow Food Italia, riunita a Montecatini Terme per il IX Congresso nazionale, sostengono e aderiscono all'iniziativa promossa da Anpi, Arci, Libera e Legambiente che hanno chiesto di indossare un indumento rosso nella giornata di oggi per ricordare i bambini morti durante la traversata verso le coste italiane.

"È tempo di fermarci a riflettere, far sentire la nostra voce e metterci davvero nei panni di tutte le persone che rischiano la vita per offrire un futuro migliore ai loro figli. Occorre trovare soluzioni per garantire un'accoglienza sicura e solidale. È tempo di condivisione e unità, non disprezzo e paura", ha detto Daniele Buttignol, segretario generale uscente di Slow Food Italia. Inclusione, condivisione e allargamento della platea per incidere maggiormente nelle istanze da portare all'attenzione del pubblico e delle istituzioni, sono proprio le nuove e sfide emerse nella seconda giornata del Congresso nazionale che si chiude domani.