In stato minima coscienza accarezza cane

(ANSA) - LUCCA, 6 LUG - In stato di minima coscienza, condizione vicina al coma vegetativo, ma in grado di mostrare una piccola reattività a qualche stimolo 'elettivo', ha risposto alla pet therapy avvicinando la propria mano a 'Sun', un labrador appositamente addestrato che era stato portato accanto al letto. E' accaduto nelle scorse settimane a Lucca, nell'istituto San Cataldo, struttura dell'Asl Toscana nord ovest. A rendere nota la notizia la stessa Asl. La paziente da 5 mesi è ricoverata nel 'modulo' stati vegetativi del centro, spiega Andrea Bertolucci, il medico referente clinico del reparto, che sulle condizioni della donna parla di "stato di minima coscienza". In occasione di una giornata di pet therapy nel centro, l'animale è stato portato anche accanto al letto della paziente: dietro ordini vocali semplici degli operatori, la donna ha avuto una reazione muovendo la mano verso il cane.

E' stata poi aiutata ad accarezzarlo e, "a seguito della percezione tattile ha assunto un'espressione del viso rilassata e distesa".