Gel rimuove adesivo da opere d'arte

(ANSA) - FIRENZE, 05 LUG - Un gel che elimina in modo efficiente e sicuro le tracce dei nastri adesivi usati per la conservazione delle opere d'arte. L'innovativo prodotto per il restauro è stato ideato da un team di ricercatori del dipartimento di chimica dell'Università di Firenze, coordinato da Piero Baglioni. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica Pnas.

Il gel è già stato messo alla prova in svariati impieghi, tra i quali la rimozione di un nastro adesivo da un disegno, di proprietà di un privato, che rappresenta una delle figure dell'Ascesa dei Beati della Cappella Sistina, scoprendo anche l'iscrizione 'di mano di Michelangelo' sullo stesso disegno, probabilmente effettuato, spiega Baglioni, "nello stesso periodo di realizzazione della Cappella Sistina e di attribuzione ancora incerta: alcuni specialisti francesi ritengono non si tratti del Buonarroti in persona". Il gel è stato anche usato "con successo su dipinti di Picasso, Pollock e Kandinsky conservati al Guggenheim di Venezia".