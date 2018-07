A Firenze si raccontano Le mille e una notte

(ANSA) - FIRENZE, 5 LUG - Sette serate e un capolavoro della letteratura insieme alle attrici Milena Vukotic, Iaia Forte, Drusilla Foer, Silvia Guidi, Chiara Francini e Sandra Garuglieri. E' 'Le mille e una notte', festival itinerante ideato da Riccardo Massai e associazione culturale Archètipo, che porta le novelle di Shahrazd in luoghi dall'atmosfera suggestiva del comprensorio fiorentino: dall'Osservatorio Ximeniano di Firenze al Castello dell'Acciaiolo di Scandicci, dalla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino alla Fonte della Fata Morgana di Bagno a Ripoli. Ogni appuntamento prevede accompagnamento musicale dal vivo.

Il via il 6 luglio con l'attrice e scrittrice Chiara Francini, in scena nel cortile della Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino (ore 21.15) con 'Storia di Ahmad ad-Danif e di Hasan Shumàn con Dalila la Furba e sua figlia Zainab l'Imbrogliona', accompagnata dalla flautista Carlotta Vettori.