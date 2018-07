Teatro, 30 anni compagnia Fortezza

(ANSA) - FIRENZE, 04 LUG - La compagnia teatrale della Fortezza di Volterra fondata da Armando Punto compie 30 anni, con la sua esperienza di 'teatro in carcere' capace di aprirsi all'esterno. Un compleanno che sarà festeggiato col debutto di 'Beatitudo', nuovo lavoro della compagnia, in anteprima dal 23 al 26 luglio nella Fortezza medicea del carcere di Volterra, il 29 luglio al Teatro Persio Flacco di Volterra mentre la torunee partirà dal Verdi di Pisa il 6 ottobre 2018. Il progetto speciale per il trentennale prevede anche, il 4 agosto, la messa in scena de 'Le rovine circolari' alla Torre di raffreddamento della centrale geotermica Enel di Larderello, trasformata in grande arena per spettacoli a cielo aperto.