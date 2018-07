Muore travolta da auto a Carrara

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 04 LUG - Una donna di 75 anni è morta a causa delle ferite riportate in un incidente stradale accaduto nel pomeriggio di oggi ad Avenza, frazione del comune di Carrara (Massa Carrara). Secondo una prima ricostruzione sembra che la donna sia stata travolta da un'auto lungo il viale XX Settembre, strada che collega la città al mare.

Accanto al corpo i vigili urbani hanno rinvenuto una bicicletta a quanto pare di proprietà della vittima. C'è da capire se la donna al momento dell'investimento era in sella alla bici oppure la stava trainando a mano per attraversare la strada. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimarla ma senza esito.