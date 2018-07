Rossi,per Boniperti Juve è stato vestito

(ANSA) - PERUGIA, 3 LUG - "Per Giampiero Boniperti la Juventus è stata un vestito. Si metteva il bianconero addosso la mattina e non se lo toglieva più": a parlare così del suo ex presidente che compie 90 anni è Paolo Rossi. "Sospetto che avesse anche il pigiama di quei colori..." aggiunge sorridendo.

Parlando con l'ANSA, il capocannoniere di Spagna '82 augura a Boniperti "altri cento anni così, se li merita".

"Con Boniperti - dice Rossi - c'è stato rispetto e stima.

Sono sempre rimasto legato a lui". L'allora presidente e l'attaccante avevano un rapporto "diretto". "All'epoca - ricorda Pablito - non c'erano i procuratori e si trattava direttamente.

Boniperti era astuto e intelligente, ma quasi sempre dovevi accettare le sue decisioni. Come dopo dopo il mondiale vinto in Spagna quando 'osammo' chiedere (con Marco Tardelli e Claudio Gentile - ndr) un aumento di 15 milioni di lire, cifra irrilevante per quella società, e finimmo fuori rosa. Alla fine ci rimisero in gruppo e ottenemmo un aumento di una decina di milioni...".