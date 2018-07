Rogo sterpi, breve stop treni Faentina

(ANSA) - FIRENZE, 03 LUG - Sospesa e ripristinata dopo pochi minuti la circolazione ferroviaria sulla linea Faentina, a causa di un rogo di sterpaglie sviluppatosi questa mattina nei pressi dei binari a ridosso del giardino dell'orticoltura, in via Bolognese a Firenze. Sul posto sono intervenuti due automezzi dei vigili del fuoco. La linea è stata interrotta per il tempo necessario a estinguere le fiamme. Sul posto anche polizia locale e polizia.