Fogli Codice Atlantico a mostra Leonardo Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 3 LUG - Quattro fogli del Codice Atlantico di Leonardo saranno in mostra agli Uffizi di Firenze in occasione dell'esposizione che, dal 29 ottobre alla fine di gennaio, riporterà in Italia il Codex Leicester, o Hammer, o Bill Gates, dal nome dei proprietari del famoso manoscritto del Genio da Vinci. Dei quattro fogli che arriveranno agli Uffizi in prestito dalla Biblioteca Ambrosiana di Milano, grazie al sostegno della Stefano Ricci, due illustrano le fasi della terra viste dalla luna e le acque sulla luna, gli altri rappresentano studi di macchine per la rimozione di detriti dal canale che Leonardo aveva progettato, per rendere navigabile l'Arno da Firenze fino alla foce.

La mostra che si terrà agli Uffizi è un'anteprima delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo al via nel 2019.