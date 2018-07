Bimbo 2 anni cade da tavolo, è grave

(ANSA) - MONTEVARCHI (AREZZO), 3 LUG - Bimbo di due anni cade dal tavolo di cucina, i genitori danno l'allarme, viene soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Meyer di Firenze con l'elicottero Pegaso. E' accaduto alle 14 in un'abitazione di via Marconi a Montevarchi (Arezzo). Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica di quello che sembra un incidente domestico verificatosi mentre il bambino si trovava in casa con i genitori. La famiglia non è italiana. Nella caduta il bimbo ha riportato un grave trauma cranico. All'arrivo al Meyer il piccolo è stato immediatamente visitato dai sanitari che ne hanno disposto il ricovero in rianimazione, attualmente si trova in prognosi riservata ma non è in imminente pericolo di vita.