Saldi, in Toscana al via il 7 luglio

(ANSA) - FIRENZE, 2 LUG - Partono sabato 7 luglio, per proseguire per 60 giorni, i saldi estivi in tutta la Toscana.

Svendite per le quali, spiega in una nota Confesercenti regionale, si prospetta una buona partenza, con numeri e tendenze positive soprattutto nelle città d'arte e lungo la zona costiera grazie alle presenze turistiche (sia italiane che straniere) e alle temperature elevate che spingono i consumi. Un inizio più "regolare" si preannuncia nei centri a minor impatto turistico. Secondo l'associazione sarà soprattutto l'ondata di 'caldo africano', arrivata in questi giorni in Toscana, a influenzare in positivo l'avvio dei saldi; il meteo incerto delle ultime settimane ha profondamente influenzato le vendite, spingendo i consumatori ad acquistare pochissimi capi estivi e ad aspettare, così, l'inizio degli sconti. Abiti estivi, t-shirt, sandali e costumi tra gli articoli che dovrebbero andare sold out e per la maggiore fin dai primi momenti, grazie all'arrivo delle temperature tropicali.