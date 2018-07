A Certaldo torna Mercantia

(ANSA) - FIRENZE, 2 LUG - Torna, nel borgo medievale di Certaldo (Firenze) Mercantia, che quest'anno diventa il festival del Quarto teatro e sarà 'Tra terra e cielo': dall'11 al 15, per la XXXI edizione di scena saranno oltre 400 artisti per quasi 100 spettacoli in replica ogni sera.

Novità di quest'anno l'unione fra i grandi eventi internazionali e il teatro fatto a partire dalle esperienze di vita di certaldesi stessi. Mysteries & Drolls porterà spettacoli di ricerca alla riscoperta della figura del giullare dal Medioevo a oggi, e poi gli olandesi Close Act, con grandi dinosauri alti 5 metri, esoscheletri tecnologici che interagiranno con il pubblico e ancora percussioni, danza e i dragoni dello Shi Shi Mai di Kanramachi. Ma accadrà anche che 12 case si apriranno ogni sera per piccoli gruppi di spettatori che potranno conoscere le esperienze di vita reale degli abitanti del borgo, dal certaldese doc al migrante, al jazzista Scott Hamilton, che abita a Certaldo ed ha scelto di aprire il suo salotto al pubblico.