Falso ordigno a Firenze,vicino a sede Pd

(ANSA) - FIRENZE, 1 LUG - Falso allarme bomba oggi a Firenze dove è stato fatto brillare dagli artificieri un pacco sospetto, una sedia con delle bombolette spray attaccate con del nastro adesivo, scoperto in mezzo alla strada all'angolo tra via Forlanini e via del Ponte di Mezzo a Firenze, a circa 50 metri dalla sede del Pd della Toscana. Sul posto, oltre alla polizia e gli artificieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco con sette uomini, due automezzi insieme al personale Nbcr (Nucleare-biologico-chimico-radiologico). Proseguono gli accertamenti degli artificieri per capire la natura del pacco.