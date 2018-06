Scoperto laboratorio borse false

(ANSA) - PONTEDERA (PISA), 30 GIU - Un laboratorio per la produzione di false borse, cinture ed altri accessori griffati è stato scoperto e smantellato a Pontedera dalla Guardia di Finanza. Il laboratorio era gestito da tre cittadini di origine senegalese e al suo interno le Fiamme Gialle hanno rinvenuto macchinari da lavoro, punzoni di 50 note griffe della moda, loghi metallici, e oltre 100 borse contraffatte già pronte.

All'interno dello stabile sono stati rinvenuti anche rotoli con centinaia di metri di carta speciale con i quali sarebbero stati impressi più di sessantamila marchi contraffatti sui prodotti, che erano destinati ai venditori abusivi di Pisa e del litorale toscano. I punzoni metallici in ottone erano occultati dentro la cassetta di scarico del bagno. Sotto sequestro anche un'agenda rossa, nascosta sotto un letto, con nomi, numeri e soprattutto ordini, che danno un'idea di quale fosse il giro d'affari. Tra i luoghi di consegna, Pisa, Tirrenia, Viareggio e Massa, ma anche località molto più lontane, come Alghero.