Autografo Puskin e manifesti'68 all'asta

(ANSA) - FIRENZE, 30 GIU - Ci sono anche un rarissimo autografo di Aleksandr Puskin (base d'asta 15.000 euro) e 126 manifesti originali del '68 francese tra i lotti che saranno messi all'incanto dal 2 luglio al 4 luglio prossimi a Firenze dalla libreria antiquaria e casa d'aste Gonnelli. In totale saranno battuti 1410 lotti tra manoscritti, libri dal XV al XX secolo, autografi, spartiti, vedute e carte geografiche, disegni, dipinti e stampe antiche e moderne.

Quello di Puškin è un abbozzo autografo dell'XI strofa del primo capitolo dell'Onegin, non datato, ma risalente agli anni '20 del XIX secolo. Nella sezione 'La fantasia al potere nei manifesti d'epoca a cinquant'anni dal maggio francese' all'incanto un insieme di 126 manifesti originali in serigrafia del '68 francese che saranno battuti inizialmente come lotto singolo (base d'asta 12.000 euro), o, in caso di invenduto, a lotti singoli con basi variabili da 100 a 200 euro.